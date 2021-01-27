Генпрокуратура опровергает слухи об аресте прокурора Витебска Романовского

ННВ • 27/1/21 22:50 • Палітыка

Прокурор города Витебска Юрий Романовский был уволен из органов прокуратуры, но не задерживался.



— Романовский Юрий Владимирович действительно уволен из органов прокуратуры на прошлой неделе. Информация о якобы его задержании и возбуждении в отношении его уголовного дела не соответствует действительности, — говорится в коротком сообщении, распространенном управлением взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры Беларуси через их Telegram.

Это сообщение стало реакцией на появившиеся слухи о том, что господин Романовский якобы был задержан Комитетом госбезопасности и в его отношении возбудили уголовное дело. Причина увольнения, однако, не сообщается.

Прокурором Витебска Юрий Романовский стал в мае 2013 года. Ему 48 лет, имел звание старшего советника юстиции.