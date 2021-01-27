Аварийные участки теплосетей в Витебске отремонтировали за несколько часов

Зоя Машэка • 27/1/21 23:08 • Здароўе

Во второй половине дня было восстановлено теплоснабжение потребителей на улицах Лазо, Чкалова, Воинов-Интернационалистов, проспекте Фрунзе и поселке Тулова, отключенных из-за ликвидации аварийной ситуации.



Для ремонта поврежденного участка теплотрассы в районе улицы Чкалова потребовалось всего четыре с половиной часа. В 10:00 горячую воду и отопление отключили почти в тридцати дома и двух детсадах, а уже в 14:30 потребителей подключили обратно.

Еще меньше потребовалось времени для устранения дефекта на трубопроводе в районе улицы Лазо, оставившего без тепла полтора десятка жилых домов, школу, колледж и несколько общежитий. Там ремонт начался в 13:25, а закончили его в 16:00.

Все необходимые работы были сегодня оперативно выполнены персоналом филиала «Витебские тепловые сети», сообщает пресс-служба «Витебскэнерго».