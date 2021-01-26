Вскоре после визита премьер-министра на «Нафтане» произошел пожар
Пожар на установке «Риформинг-1» ОАО «Нафтан» в Новополоцке произошел вечером 25 января.
В 21:45 пожарные получили сообщение о загорании на «Нафтане» водородосодержащего газа в результате разгерметизации подводящего трубопровода диаметром 150миллиметров этой технологической установки.
Установка «Риформинг-1» предназначена для получения компонента высокооктанового бензина. Пожар удалось ликвидировать самим работникам предприятия.
Во время инцидента никто не пострадал. Технологический процесс нарушен не был, установка работает в штатном режиме. Причина инцидента устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.
Всего несколько дней назад, 22 января, это предприятие посещал премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Во время его визита речь шла и о повышении промышленной безопасности.
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