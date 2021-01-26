Вскоре после визита премьер-министра на «Нафтане» произошел пожар

ННВ • 26/1/21 14:42 • Здарэнні

Пожар на установке «Риформинг-1» ОАО «Нафтан» в Новополоцке произошел вечером 25 января.



В 21:45 пожарные получили сообщение о загорании на «Нафтане» водородосодержащего газа в результате разгерметизации подводящего трубопровода диаметром 150миллиметров этой технологической установки.

Установка «Риформинг-1» предназначена для получения компонента высокооктанового бензина. Пожар удалось ликвидировать самим работникам предприятия.

Во время инцидента никто не пострадал. Технологический процесс нарушен не был, установка работает в штатном режиме. Причина инцидента устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.

Всего несколько дней назад, 22 января, это предприятие посещал премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Во время его визита речь шла и о повышении промышленной безопасности.