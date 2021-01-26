Витебская десантная и две механизированные бригады приведены в боевую готовность. Что это значит?

• 26/1/21 12:47 • Падзеі

Приказ о приведении в высшую степень боевой готовности получили подразделения 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады, а также 11-й и 19-й отдельных механизированных бригад.
Празднование Дня десантника в 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде в Витебске. Фото Сергея Серебро

Личный состав и боевая техника этих подразделений сейчас совершают марши в назначенные районы, сообщает Министерство обороны.

По достижении указанных районов в течение нескольких суток военнослужащим этих бригад предстоит выполнить упражнения контрольных стрельб из различных видов вооружения днем и ночью.

Эти учения проходят в рамках внезапной проверки боевой и мобилизационной готовности, которая началась в Вооруженных Силах Беларуси 25 января.

  • 8
  • 2
  •  
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: , , ,

Чытайце яшчэ

1 каментар

  1. Litvin  
    26/студзень/2021 у 14:34

    Неужто десантники готовятся защитить народ от мозаичного синепалого психопата и карпенковских фашистских концлагерей?

    Адказаць  |  Цытаваць 

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 