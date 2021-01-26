Витебская десантная и две механизированные бригады приведены в боевую готовность. Что это значит?

ННВ • 26/1/21 12:47 • Падзеі

Приказ о приведении в высшую степень боевой готовности получили подразделения 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады, а также 11-й и 19-й отдельных механизированных бригад.



Личный состав и боевая техника этих подразделений сейчас совершают марши в назначенные районы, сообщает Министерство обороны.

По достижении указанных районов в течение нескольких суток военнослужащим этих бригад предстоит выполнить упражнения контрольных стрельб из различных видов вооружения днем и ночью.

Эти учения проходят в рамках внезапной проверки боевой и мобилизационной готовности, которая началась в Вооруженных Силах Беларуси 25 января.