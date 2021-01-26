Витебская десантная и две механизированные бригады приведены в боевую готовность. Что это значит?
Приказ о приведении в высшую степень боевой готовности получили подразделения 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады, а также 11-й и 19-й отдельных механизированных бригад.
Личный состав и боевая техника этих подразделений сейчас совершают марши в назначенные районы, сообщает Министерство обороны.
По достижении указанных районов в течение нескольких суток военнослужащим этих бригад предстоит выполнить упражнения контрольных стрельб из различных видов вооружения днем и ночью.
Эти учения проходят в рамках внезапной проверки боевой и мобилизационной готовности, которая началась в Вооруженных Силах Беларуси 25 января.
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1 каментар
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26/студзень/2021 у 14:34
Неужто десантники готовятся защитить народ от мозаичного синепалого психопата и карпенковских фашистских концлагерей?