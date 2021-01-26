В больнице умер полочанин, который пытался потушить горящий дом. У него была обожжена половина тела
В реанимации умер 56-летний житель Полоцка, который сильно обгорел, когда пытался потушить свой дом.
Пожар на улице Зыгина в Полоцке произошел 18 января. Жившая в доме семья покинула горящее здание, а потом мужчина попытался его потушить.
К сожалению, это ему не только не удалось, но во время борьбы с огнем полочанин серьезно пострадал — получил ожоги 1-2-3 степени 50 % поверхности тела. «Скорая» госпитализировала его в реанимацию.
Не смотря на усилия медиков мужчина, у которого была обожжена половина тела, умер в реанимации вечером 25 января, сообщается пресс-службой МЧС.
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