В больнице умер полочанин, который пытался потушить горящий дом. У него была обожжена половина тела

• 26/1/21 14:17 • Здарэнні

В реанимации умер 56-летний житель Полоцка, который сильно обгорел, когда пытался потушить свой дом.
Ожоги 50% тела получил 56-летний житель Полоцка, когда пытался спасти свой загоревшийся дом. Фото МЧС

Пожар на улице Зыгина в Полоцке произошел 18 января. Жившая в доме семья покинула горящее здание, а потом мужчина попытался его потушить.

К сожалению, это ему не только не удалось, но во время борьбы с огнем полочанин серьезно пострадал — получил ожоги 1-2-3 степени 50 % поверхности тела. «Скорая» госпитализировала его в реанимацию.

Не смотря на усилия медиков мужчина, у которого была обожжена половина тела, умер в реанимации вечером 25 января, сообщается пресс-службой МЧС.

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