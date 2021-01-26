Докшицкий райисполком потратит на поддержку своего сайта 6600 рублей

Сяржук Серабро • 26/1/21 22:38 • Эканоміка

Обновление официального сайта Докшицкого райисполкома в течение 11 месяцев обойдется налогоплательщикам в 6600 рублей.



Закупку услуг по сопровождение веб-сайта объявил Докшицкий районный исполнительный комитет. Чиновникам требуется ежедневное обновление информации на официальном сайте госоргана — размещение новой и редактирование имеющейся.

При этом необходимо вести сайт на трех языках: английском, белорусском и русском. Декларируется полная синхронизация языковых версий. Основным рабочим языком сайта, судя по всему, будет являться русский. При этом в техническом задании оговорена необходимость перевода материалов на белорусский язык в объеме 50 000 знаков, а вот на английский — только 15 000 знаков.

Сопровождение сайта Докшицкого райисполкома закупается на период с 1 февраля по 31 декабря 2021 года. Ориентировочная стоимость этой закупки составляет 6600 рубле — 600 рублей в месяц. Оплачиваться услуги будет за счет бюджетных средств.