Стало известно, зачем лепельским идеологам валенки — в них бегали на перегонки

ННВ • 25/1/21 14:22 • Здароўе

Забег в валенках организовали в Лепеле, это называлось «Большой день здоровья».



Напомним, что недавно мы сообщали о закупке нескольких пар валенок в интересах отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Лепельского райисполкома, которую проводил Центр для обеспечения деятельности бюджетных организаций Лепельского района.

Как оказалось, эти валенки нужны были в качестве призов для участников забега — победитель получал валенки, за второе и третье место полагалась термокружка. Т.е. теперь у победителей этих соревнований по две пары валенок — ведь чтобы принять участие в забеге нужна было уже иметь такую валяную обувь.

Всего соревнования состояли из четырех забегов: мужского, женского, детского и в карнавальных костюмах. Участникам нужно было преодолеть определенную дистанцию, обутыми в валенки, сообщается БелТА. Инициаторами этого мероприятия выступили райисполком, местный БРСМ и работники Лепельского физкультурно-оздоровительного центра.