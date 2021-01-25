Стало известно, зачем лепельским идеологам валенки — в них бегали на перегонки
Забег в валенках организовали в Лепеле, это называлось «Большой день здоровья».
Напомним, что недавно мы сообщали о закупке нескольких пар валенок в интересах отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Лепельского райисполкома, которую проводил Центр для обеспечения деятельности бюджетных организаций Лепельского района.
Как оказалось, эти валенки нужны были в качестве призов для участников забега — победитель получал валенки, за второе и третье место полагалась термокружка. Т.е. теперь у победителей этих соревнований по две пары валенок — ведь чтобы принять участие в забеге нужна было уже иметь такую валяную обувь.
Всего соревнования состояли из четырех забегов: мужского, женского, детского и в карнавальных костюмах. Участникам нужно было преодолеть определенную дистанцию, обутыми в валенки, сообщается БелТА. Инициаторами этого мероприятия выступили райисполком, местный БРСМ и работники Лепельского физкультурно-оздоровительного центра.
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1 каментар
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25/студзень/2021 у 14:29
Какой довольный член лукаюгенда на последнем фото. Хештег: БырлоСэМ - Воо!