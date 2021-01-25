Символ года вылепили из снега и раскрасили в Орше. Посмотрите видео
Небольшое стадо КРС вылепили из снега в Орше на площади у иезуитского коллегиума во время конкурса снежно скульптуры.
23 января здесь прошел конкурс ледовых и снежных фигур «Галерея снежных чудес», в котором принимали участие 24 команды из разных мест Оршанского района. На ваяние скульптуры из снега или льда отводилось всего 45 минут, пишет «Аршанская газета».
Одна из номинаций называлась «Символ года», в ней нужно было изготовить особь крупного рогатого скота. В этой номинации, наверное, получились самые интересные работы, а победила команда Центра народного творчества и ремесел из Копыси.
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