Символ года вылепили из снега и раскрасили в Орше. Посмотрите видео

ННВ • 25/1/21 20:18 • Культура

Небольшое стадо КРС вылепили из снега в Орше на площади у иезуитского коллегиума во время конкурса снежно скульптуры.



23 января здесь прошел конкурс ледовых и снежных фигур «Галерея снежных чудес», в котором принимали участие 24 команды из разных мест Оршанского района. На ваяние скульптуры из снега или льда отводилось всего 45 минут, пишет «Аршанская газета».

Одна из номинаций называлась «Символ года», в ней нужно было изготовить особь крупного рогатого скота. В этой номинации, наверное, получились самые интересные работы, а победила команда Центра народного творчества и ремесел из Копыси.