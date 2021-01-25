Опять авария на водопроводе в Орше

ННВ • 25/1/21 11:57 • Здарэнні

24 января в Орше снова произошла авария на водопроводе, в результате было прервано водоснабжение двух многоквартирных домов.



В 11:00 в МЧС получили сообщение об обнаружении течи из запорной арматуры, установленной на 100-миллемитровом водопроводе в здании повысительно-насосной станции во довре дома №4 на Пролетарской улице.

В результате от холодного водоснабжения были временно отключены два многоквартирных жилых дома. Восстановить подачу холодной воды их жильцам удалось в 12:50, сообщается пресс-службой МЧС.

Напомним, что 21 января в Орше прорвало трубопровод теплотрассы, без отопления оставались семи микрорайонов, а всего несколькими днями ранее произошли две аварии на водопроводе.