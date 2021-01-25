Из-за ожидающихся сильных осадков в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

ННВ • 25/1/21 14:35 • Здарэнні

Снегопад начнется в Беларуси уже ночью 26 января, а в Витебскую область непогода придет днем. Также ожидается восьмибалльный ветер.



В это время на большей части страны ожидаются сильные осадки: снег, мокрый снег, дождь и метель. Усиление ветра во многих районах может достигать скорости порывами до 15-20 метров в секунду, что соответствует 8 баллам по шкале Бофорта. Такой ветер считается очень крепким и может ломать сучья деревьев.

Ночью 27 января в Витебской области ожидается метель, а днем она перейдет в мокрый снег. К вечеру метель может возобновиться.