Чтобы отпраздновать Новый год три витеблянки вывозили продукты из магазина в детской коляске

Іван Дзедушкін • 25/1/21 13:48 • Крымінал

С помощью детской коляски совершили кражу продуктов и магазина в Полоцке три жительницы Витебска, так они готовились к Новому году.



Зайдя в один из крупных торговых центров с пустой детской коляской, дамы начали набирать товары в тележку. Затем они незаметно срывали с них метки для охранной системы магазина и перекладывали в коляску.

С груженой продуктами коляской злоумышленницы прошли через кассу, купив там только пачку сигарет.

После этого они сделали второй заход, посетив другой крупный магазин. Там вся схема повторилась, но охрана оказалась более бдительной. Женин поймали уже на улице, где заставили вернуть товары на 449 рублей, но сдавать их в милицию не стали.

В первом же магазине недостачу товаров на 606 рублей выявили только спустя месяц. После обращения администрации в милицию, уголовный розыск установил личности гастролерш.

Как оказалось, все три жительницы Витебска уже совершали различные преступления и занесены в милицейские базы. В их отношении возбудили уголовное дело, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.