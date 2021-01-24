Список желающих привиться против COVID-19 начали формировать в Бешенковичах

ННВ • 24/1/21 14:17 • Здароўе

Предварительно записаться на вакцинацию против коронавируса могут уже и жители Бешенковичского района.



Бешенковичская центральная районная больница начала формировать базу данных о планируемой потребности в проведении вакцинации населения против инфекции COVID-19, сообщает газета «Зара».

Подать предварительную заявку на прививку может каждый желающий, кому исполнилось 18 лет. Сделать это можно в прививочном кабинете больницы, а в сельских населённых пунктах — в ФАПах или амбулаториях врача общей практики. Справки можно получить по телефону: 6-51-14.

Как писали «Народные новости Витебска», о создании подобных списков ранее заявили Городокский и Лиозненский районы.

Пока в Витебской области прививают только медиков, потом должны взяться за педагогов. Когда появится вакцина для обычного населения, не находящегося в зоне риска, пока неизвестно.