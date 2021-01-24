По два года «химии» получили парни из Новополоцка за участие в августовских протестах

ННВ • 24/1/21 21:42 • Палітыка

Виктор Шаур и Виталий Шитиков из Новополоцка приговорены к двум годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение. Их обвинили в участии в групповых беспорядках.



Виктор Шаур был задержан во время протестов в Новополоцке 10 августа, он был одним из тех, кто остался за решеткой после того, как власти выпустили основную массу задержанных во время первых дней массовых протестов в Беларуси. 13 августа стало известно, что в его отношении возбуждено уголовное дело. Виталий Шитиков находился под подпиской о невыезде.

Согласно обвинения, молодые люди принимали участие в групповых действиях, которые грубо нарушали общественный порядок. Якобы Шаур и Шитиков шли впереди колонны, перекрывали движение транспорта, выкрикивали лозунги и нецензурно ругались на силовиков.

21 января судья Витали Лапко признал обоих парней виновными и пригворил их к двум годам ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительно учреждении, сообщает правозащитный сайт «Вясна».