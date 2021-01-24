На техобслуживание системы отопления Витебского облисполкома потратят более 3000 рублей
Витебский облисполком закупает из одного источника услуги по техобслуживанию своей системы отопления.
Закупается техническое обслуживание систем автоматического регулирования отопления и горячего водоснабжения в теплоузлах, обслуживающих здания областного исполнительного комитета на улицах Гоголя и Правды.
Ориентировочная стоимость услуг по обслуживанию системы САР составляет 3300 рублей. Оплачиваться они будут за счет бюджетных средств.
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