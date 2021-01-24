На техобслуживание системы отопления Витебского облисполкома потратят более 3000 рублей

• 24/1/21 7:35 • Эканоміка

Витебский облисполком закупает из одного источника услуги по техобслуживанию своей системы отопления.
Башенные часы Витебского облисполкома показывают время на час вперед. Фото Сергея Серебро

Закупается техническое обслуживание систем автоматического регулирования отопления и горячего водоснабжения в теплоузлах, обслуживающих здания областного исполнительного комитета на улицах Гоголя и Правды.

Ориентировочная стоимость услуг по обслуживанию системы САР составляет 3300 рублей. Оплачиваться они будут за счет бюджетных средств.

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