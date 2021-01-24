Дело гонявшегося с бензотриммером за милиционерами сельчанина передано в прокуратуру для направления в суд

Іван Дзедушкін • 24/1/21 15:21 • Крымінал

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя деревни Витуничи Докшицкого района, который в августе напал на приехавших его задерживать милиционеров с бензотриммером.



Инцидент произошел 5 августа. Как писали «ННВ», в милицию позвонила внучка местной жительницы, которая сообщила, что пожилую женщину избивает ее 43-летний сын.

В деревню выехал участковый с еще одним милиционером. Заметивший милицейскую машину дебошир встретил силовиков с заведенной мотокосой и начал гоняться за ними.

Согласно информации следствия, преследуя милиционеров пьяный сельчанин угрожал им убийством, а также повредил косилкой краску автомобиля. Затем, когда его в очередной раз попытались задержать, нанес одному из милиционеров удар работающей частью бензотриммера.

Сельчанина все же скрутили. В его отношении возбудили уголовное дело по статье 364 УК — насилие и угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности. Расследование этого уголовного дела завершено, и оно передано прокуратуре для направления в суд, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.