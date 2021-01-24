Аморфофаллус коньяк зацвел под Витебском, последний раз о цветении такого растения мы сообщали 10 лет назад

ННВ • 24/1/21 20:04 • Экалогія

Наверное, один из самых необычных цветков, который имеется у витебских флористов расцвел в Октябрьской сельской библиотеке. О цветении аморфофаллуса коньяка «ННВ» сообщали целых 10 лет назад.



Это растение удивляет не только своим видом — ведь гость из тропиков мало походит на привычную для нас флору Беларуси, но и запахом — дело в том, что растение предпочитает для опыления привлекать не бабочек сладким ароматом, а мух, распространяя зловоние протухшего мяса.

На памяти заведующей библиотекой Татьяны Дмитриевой, которая работает там шесть лет, аморфофаллус зацвел впервые. Этому растению уже 19 лет и это только второе его цветение. По словам Татьяны Павловны, растение неприхотливо в уходе, в основном ему требуется грамотный полив, пишет газета «Жыццё Прыдзвіння».

«Народные новости Витебска» сообщали о цветении аморфофаллуса в Витебске целых 10 лет назад. Этот цветок тогда распустился в квартире витеблянки Аллы Морозовой, на тот момент растению было уже 8 лет.

Примечательно, что период цветения гостя из тропиков также пришелся на время белорусской зимы. Цветение тогда длилось всего трое суток, в библиотеке же аморфофаллус коньяк цвел и «благоухал» более недели.