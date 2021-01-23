Устроивший налет на ювелирный магазин в Витебске россиянин до этого обокрал несколько домов в Городке

ННВ • 23/1/21 21:14 • Крымінал

Серия странных краж произошла в Городке в конце ноября прошлого года — вор оставлял на каждом месте преступления какую-то личную вещь.



В том месяце на территории района и райцентра было совершено пять краж из частных домов., которые объединял одинаковый почерк — злоумышленник проникал в жилище через окно, а похищал в основном продукты и вещи.

При этом, однако, одна особенность этих краж привела городокских сыщиков в изумление — на месте преступления неизвестный оставлял различные личные предметы.

В конце концов, подозрение пало на 30-летнего бродягу из России, который был задержан в Витебске за ограбление ювелирного магазина на улице Ленина, которое произошло 27 ноября.

Мужчина был задержан в областном центре через три дня после налета. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий была установлена его причастность к кражам из домов на Городоччине, пишет местная газета со ссылкой на старшего следователя Городокского РОСК Виктора Шишлакова.