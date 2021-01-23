Снова прорвало трубопровод — теперь в Бешенковичах

Сяржук Серабро • 23/1/21 13:47 • Здароўе

1540 частных и 25 многоквартирных домов оставались без воды и тепла из-за аварии на трубопроводе в Бешенковичах.



Прорыв тубы водопровода диаметром 219 миллиметров произошел в районе дома №37 на улице Фрунзе в 9:05. Кроме жилых домов было прервано водо- и теплоснабжение школы, детского садика и социально-педагогического центра.

Устранить последствия аварии и восстановить теплоснабжение и водоснабжение потребителей коммунальные службы смогли к 11:25 того же дня, сообщается МЧС.

Напомним, что днем ранее из-за аварии на теплотрассе без отопления осталась чуть ли не половина жителей Орши.