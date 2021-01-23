Более 110 миллионов долларов должны банкам молокозаводы и мясокомбинаты Витебщины, они получат государственные субсидии

Сяржук Серабро • 23/1/21 16:19 • Эканоміка

Задолженность перед банками восьми перерабатывающих сельхозпредприятий Витебской области в валютном эквиваленте составляет 110 258 140 долларов США. Составили ТОП этих должников.



По состоянии на 1 января в лидерах в лидера по задолженности перед банками, согласно информации Совмина, среди молокозаводов и мясокомбинатов Витебщины было ОАО «Молоко».

Этому акционерному обществу предстоит выплатить остаток по кредитам в размере 54 617 312 рублей, 836 371 050 российских рублей и 1 158 905 евро, что в эквиваленте составляет 33 932 731 доллар.

На втором месте Витебский мясокомбинат, который должен банкам 36 115 375 рублей, 347 940 499 российских рублей и 2 640 435 евро, то есть в эквиваленте — 21 995 665 долларов.

Бронза у Поставского молокозавода — там еще не выплатили кредиты на 37 061 731 рубль и 36 251 847 российских рублей, то дает 15 012 899 долларов США.

За пределами пьедестала Полоцкий молочный комбинат, где остаток кредита составляет 25 916 027 рублей и 551 957 долларов, что вместе даст по курсу 13 003 853 доллара.

Затем идет Верхнедвинский маслосырзавод, он должен банкам 24 607 000 рублей, 157 546 950 российских рублей и 129 000 долларов — все в пересчете 11 860 343 доллара США.

На шестом месте производитель легендарной сгущенки — Глубокский молочно-консервный комбинат. Этому предприятию необходимо вернуть кредиты на 6 172 093 рубля, 340 176 474 российских рубля, 2 715 000 евро и 250 000 долларов, что при переводе в одну валюту даст 10 242 923 доллара.

Еще одно предприятие из Глубокого — Глубокский мясокомбинат — идет седьмым, там должны 13 584 347 рублей, 77 790 000 российских рублей, 1 128 000 евро и 650 000 долларов — 3 537 757 долларов в эквиваленте.

Меньше всех задолжал Оршанский мясоконсервный комбинат, который занял последнюю стречку чарта. Там в должны всего 671 969 долларов при пересчете по курсу.

Молокозаводы и мясокомбинаты Витебской области получат (https://www.belta.by/regions/view/molokozavody-i-mjasokombinaty-vitebskoj-oblasti-poluchat-subsidii-na-uplatu-protsentov-po-kreditam-425241-2021/) субсидии на уплату процентов по кредитам.

Перечисленные выше молокозаводы и мясокомбинаты получат субсидии из республиканского бюджета, чтобы рассчитаться по процентам за кредиты. Решение о такой помощи принято 20 января правительством Беларуси.

Всего же год назад агропромышленный комплекс Витебской области был должен 3 000 000 000 рублей, эта цифра была озвучена тогдашним премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом.