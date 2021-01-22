Уголовное дело возбудили в отношении напавшего на два автомобиля такси витеблянина

Іван Дзедушкін • 22/1/21 14:04 • Здарэнні

Повреждения двум автомобилям такси нанес пьяный 50-летний житель Витебска. Возбуждено уголовное дело.



На глазах у группы подростков, которым сначала жаловался на нелюбовь к автомобилям, нетрезвый витеблянин стал пинать два автомобиля такси, чтоявших неподалеку.

Когда таксисты попытались уехать от нападавшего, он гнался за ними и продолжал бить машины. Также мужчина напал на парня, который сделал ему замечание.

Прекратить хулиганскую выходку смогли только милиционеры. По информации милиции, неоднократно судимый витеблянин пил несколько дней, а в тот вечер, увидев автомобили, решил «отомстить» им, так в прошлом попадал под машину.