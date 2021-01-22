Уголовное дело возбудили в отношении напавшего на два автомобиля такси витеблянина
Повреждения двум автомобилям такси нанес пьяный 50-летний житель Витебска. Возбуждено уголовное дело.
На глазах у группы подростков, которым сначала жаловался на нелюбовь к автомобилям, нетрезвый витеблянин стал пинать два автомобиля такси, чтоявших неподалеку.
Когда таксисты попытались уехать от нападавшего, он гнался за ними и продолжал бить машины. Также мужчина напал на парня, который сделал ему замечание.
Прекратить хулиганскую выходку смогли только милиционеры. По информации милиции, неоднократно судимый витеблянин пил несколько дней, а в тот вечер, увидев автомобили, решил «отомстить» им, так в прошлом попадал под машину.
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