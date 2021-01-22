Студентка ВГМУ не вышла из-под ареста, суд добавил ей 10 суток

ННВ • 22/1/21 23:20 • Палітыка

18-летняя студентка ВГМУ Полина Нитченко, которая должна была освободиться 22 января, остается за решеткой — суд добавил ей еще 10 суток ареста.



22 января суд Октябрьского района Витебска рассмотрел административное дело по статье 23.34 КоАП в отношении двух студенток Витебского государственного медицинского университета.

Двух молоденьких девушек — Полину Нитченко и Анастасию Леонтьеву — обвинили в проведении несанкционированного пикета. 14 декабря шесть студенток на пятом этаже университета провели акцию в поддержку заключенных студентов.

Большинство из участников акции не были опознаны, но двух девушек силовикам удалось идентифицировать. Самое печальное, что в этом им помогали заместители декана ВГМУ Светлана Козловская и Ярослав Перевалов, а также заведующая общежития №2 Валентина Свириденко.

В результате суд признал студенток виновными в проведении несанкционированного пикета. Полину Нитченко приговорили еще к 10 суткам ареста, т.е. Она будет оставаться за решеткой 17 суток, а Анастасии Леонтьевой дали штраф в 464 рубля, сообщает правозащитный сайт «Віцебская вясна».