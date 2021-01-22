Отопление ряд микрорайонов Орши восстановили сегодня утром. Теплотрассу чинили всю ночь

Сяржук Серабро • 22/1/21 12:41 • Здарэнні

К утру 21 января в Орше удалось ликвидировать аварию на теплотрассе, из-за которой было отключено теплоснабжение ряда районов города. Несколько десятков домов оставались без отопления всю ночь.



Как писали «ННВ», из-за прорыва трубопровода теплотрассы диаметром 630 миллиметров оказались без тепла микрорайны «Черемушки», «Восточный», «Центр», «Островский», «Свердлова», «Северный» и частично «Жилпоселок льнокомбинат». Аварийный ремонт персонал Оршанской ТЭЦ начал в 17:00.

При этом, по информации МЧС, в это ведомство сообщение о прорыве теплотрассы поступило только в 18:18. По их данным в результате аварии трубопровода на Советской улице от теплоснабжения были отключены 26 многоквартирных жилых домов, 2 детских сада, 1 школа, 1 лицей и 1 общежитие.

Теплоснабжение потребителей удалось восстановить уже в пять часов утра. Ремонтники работали на морозе для этого всю ночь, сообщается пресс-службой «Витебскэнерго».

Этой ночью в Орше стояла «минусовая» температура, к девяти часам утра мороз усилился почти до четырех градусов по Цельсию. К счастью к этому времени теплосистема исправно работала уже несколько часов.