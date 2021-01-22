Лошади погибли во время пожара в Шаркавщинском районе
В сгоревшей колхозной конюшне в Шраковщинском районе погибли лошади.
Пожар произошел ранним утром 22 января. Сообщение о возгорании в построенной в 1960 году в агрогородке Германовичи конюшне пожарные получили в 4:35.
В результате пожара в принадлежащем ОАО «Княж» здании погибли две находившиеся там лошади. Огнем в конюшне была уничтожена шиферная крыша, кроме того повреждения получили потолочные перекрытия и имущество, находившееся в помещении.
Причина пожара устанавливается, в результате которого погибли животные, сейчас устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.
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