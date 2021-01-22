Еще один мужчина погиб на пожаре в Витебске, опять горела «хрущовка». Видео
В ночь с четверга на пятницу произошел пожар в многоквартирном доме на проспекте Фрунзе, 60-летний мужчина, живший в горевшей квартире, погиб, а его соседей эвакуировали.
Близ полуночи — в 23:23 21 января — спасатели получили сообщение о пожаре в доме №63 на проспекте Фрунзе. Горела квартира на пятом этаже пятиэтажки.
60-летний хозяин жил один. Его в бессознательном состоянии обнаружили на полу сотрудники звена газодымозащитной службы, когда вошли в горящее помещение.
Мужчину вынесли на улицу, но там медики констатировали его смерть. Кроме того из соседних квартиры по лестницам вывели семерых жильцов.
Огнем в комнате, где нашли хозяина, уничтожено имущество, а в соседних закопчены стены и потолок. Пока рассматриваются две версии возникновения пожара — неосторожность при курении или нарушение правил эксплуатации электроагрегатов, сообщается МЧС.
Очевидцы пожара слышали какой-то хлопок. На снятом ими видеоролике он описывается, как взрыв. Что это было в информации спасателей не уточняется.
Днем ранее похожий пожар произошел в «хрущевке» на Московском проспекте, там тоже погиб одиноко проживавший в квартире 55-летний мужчина.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.