Более 100 человек заражаются коронавирусом каждую неделю в Городокском районе

Сяржук Серабро • 22/1/21 15:53 • Падзеі

Количество заразившихся COVID-19 за неделю в Городокском районе по-прежнему превышает сотню.



За неделю, минувшую с предыдущей публикации статистики по заболеваемости коронавирусной инфекцией в этом регионе, там заболели 120 человек. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в Городокском районе достигло 1916, сообщает местный райисполком.

Сейчас в регионе 160 пациентов, у которых заболевание в активной фазе. Из них 46 лечатся в больнице, а остальные 114 находятся дома на самоизоляции.