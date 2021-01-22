Более 100 человек заражаются коронавирусом каждую неделю в Городокском районе
Количество заразившихся COVID-19 за неделю в Городокском районе по-прежнему превышает сотню.
За неделю, минувшую с предыдущей публикации статистики по заболеваемости коронавирусной инфекцией в этом регионе, там заболели 120 человек. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в Городокском районе достигло 1916, сообщает местный райисполком.
Сейчас в регионе 160 пациентов, у которых заболевание в активной фазе. Из них 46 лечатся в больнице, а остальные 114 находятся дома на самоизоляции.
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