Стал известен бюджет Витебской области на 2021 год. Увеличивается финансирование медицины и ЖКХ

Сяржук Серабро • 21/1/21 12:07 • Эканоміка

Расходы бюджета Витебской области на 2021 год утверждены в размере 1 503 787 128 рублей исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 1 564 360 500 рублей.



Такой бюджет с профицитом в 60 573 372 рубля был утвержден депутатами Витебского областного совета 24 декабря прошлого года.

По сравнению с 2020 годом запланированные расходы областного бюджета выросли на 27 355 356 рублей. Какие же статьи расходов были увеличены?

Более чем в три раза возрастут затраты на благоустройство населенных пунктов — с 4 403 513 рублей в 2020 году до 15 296 000 рублей в 2021. Жилищно-коммунальное хозяйство получит в два раза больше средств — 36 689 565 рублей (в прошлом году 18 897 924 рублей). Также более чем на 10 миллионов рублей вырастут расходы на жилищное строительство, они запланированы в размере 78 585 900 рублей.

На физическую культуру и спорт планируют потратить 16 506 021 рубль (11 958 184 рубле в 2020 году), а вот финансирование образования сократят с более чем на 10 миллионов рублей — с 117 829 812 до 106 917 787 рублей. Это коснется в первую очередь профессионально-технического и среднего образования.

Самое значительное увеличение расходов, похоже, запланировано на медицину — здравоохранение в этом году должно получить 313 317 830 рублей, что на 27 783 112 рублей превышает сумму, которая планировалась на эту сферу в прошлом году. Из них 282 317 830 рулей должны быть направлены на медицинскую помощь населению (262 034 718 рубля в 2020 году).

Зато на сельское хозяйство в нынешнем бюджете выделено всего 88 550 512 рубля вместо 112 982 891 рубля в бюджете прошлом года.