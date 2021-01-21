Сразу двух пешеходов сбила легковушка, которую занесло на заснеженной улице в Витебске

Іван Дзедушкін • 21/1/21 15:06 • Здарэнні

В Витебске в больницу попали два пешехода, которых сбил легковой автомобиль в результате заноса.



ДТП произошло около восьми часов вечера 20 января. Ехавший по Полярной улице на «Ford Mondeo» 33-летний мужчина на покрытой снегом дороге не справился с управлением и допустил занос автомобиля.

В результате легковушка сбила 36-летнего мужчину и 65-летнюю женщину, которые в этот момент шли по краю проезжей части улицы. Оба пешехода, попавшие под авто, в результате наезда получили травмы и были госпитализированы в травматологическое отделение Витебской областной клинической больницы, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

Напомним, что вчера в Витебске весь день периодически шел небольшой снег.