Мужчина погиб на пожаре в Витебске. Восьмерых его соседей эвакуировали

ННВ • 21/1/21 11:15 • Здарэнні

Во время пожара в доме №20 на Московском проспекте в Витебске погиб 55-летний мужчина, 8 человек пришлось эвакуировать.



О пожаре на пятом этаже многоквартирного дома в 18:49 сообщил жилец квартиры соседней с горевшей. Примерно через четыре минуты на вызов приехали пожарные, однако хозяина квартиры они нашли уже без сознания.

Мужчину вынесли на открытый воздух, но медики бригады скорой медицинской помощи после осмотра констатировали его смерть.

Из-за сильного задымления пожарным пришлось эвакуировать по лестничным маршам из соседних квартир и квартир шестого этажа восемь человек.

В комнате, где был обнаружен погибший мужчина, в результате пожара повреждён диван, постельные принадлежности, имущество, закопчены стены и потолок. По предварительной версии пожар мог возникнуть из-за неосторожности при курении, сообщается пресс-службой МЧС.