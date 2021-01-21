Из-за нечищеной улицы ГАИ пришлось тащить автобус в горку в Витебске. Фотофакт
Сочлененный автобус не смог подняться в горку на улице Ленина в Витебске. Его пришлось взять на буксир патрульному автомобилю ГАИ.
Курьезное фото, на котором милицейский внедорожник «тянет» по заснеженной улице многотонный автобус, было опубликовано в группе «ГАИ Витебской области» в соцсети «Вконтакте».
Там говорится, что фото прислали подписчики. Ситуация была якобы следующая: 21 января экипаж ГАИ, проезжая улицу Ленина, заметили автобус, который не мог въехать на гору в районе «Авроры». Сотрудники Госавтоинспекции вызвались помочь водителю автобуса при помощи буксировочного троса и втянули автобус на горку.
После инцидента этот участок улицы Ленина участок дополнительно обработали песчано-солевой смесью.
Напоим, что 19 января также на подъем в гору на улице Ленина произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в том числе — сочлененного городского автобуса.
Согласно данным метеослужбы за последние 12 часов в Витебске выпало 5 миллиметров осадков в виде снега, высота снежного покрова достигла 20 сантиметров.
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1 каментар
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21/студзень/2021 у 12:56
Милиция с народом! 😳