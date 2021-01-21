Из-за аварии на теплотрассе в Орше остались без отопления сразу несколько районов. Что там происходит?

Сяржук Серабро • 21/1/21 21:16 • Здароўе

В Орше опять прорвало трубопровод, на этот раз теплотрассы. Полностью без отопления остались шесть микрорайонов, еще один отключен частично.



Из-за аварии на тепломагистрали тепломагистрали диаметром 630 миллиметров было отключено теплоснабжение микрорайонов «Черемушки», «Восточный», «Центр», «Островского», «Свердлова», «Северный» и частично «Жилпоселка льнокомбината».

В 17:00 персоналом Оршанской ТЭЦ организован аварийный ремонт. Персонал аварийно-выездных брига оперативные переключения теплосетей для переключения потребителей микрорайонов на районную котельную «Орша-Восточная».

Около 21:00 появилось сообщение о том, место повреждения тепломагистрали уже выявлено. Там провели выемку грунта и ремонтные бригады приступили к устранению дефекта.

Для выполнения работ привлечен дополнительный персонал и необходимая спецтехника. Ремонтные работы будут идти в ночное время для скорейшего восстановления теплоснабжения отключенных потребителей, заверяет «Витебскэнерго».

На момент аварии по данным местной метеостанции температура атмосферного воздуха в Орше была на несколько градусов ниже нуля. Лишь к 21:00 столбик термометра поднялся немного выше нулевой отметки на шкале Цельсия.

Напомним, что несколько раз прорывы трубопроводов, правда, холодного водоснабжения, в Орше происходили в декабре и январе.