Более 600 000 долларов потратят на новый музей Заслонова в Орше. Как он будет выглядеть?

Сяржук Серабро • 21/1/21 14:27 • Культура

В Орше собираются строить новое здание музея Героя Советского Союза Константина Заслонова, на проектную и предпроектную документацию уже потратили около 68 000 долларов, само строительство обойдется примерно в 609 000 долларов.



Тендер по выбору генерального подрядчика на строительство здания музея объявлен Управлением капитального строительства Оршанского района. Подрядные торги должны состояться 23 февраля.

Ориентировочная стоимость строительства, оснащения объекта оборудованием, проведения монтажа этого оборудования и пусконаладочных работ составляет 1 545 332 рубля 72 копейки. Построить музей должны за 9 месяцев. Финансируется строительство из местного бюджета.

Минувшим летом проводился тендер на инженерные изыскания и разработку проектно-сметной документации для строительства музея Заслонова. Его выиграло общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная студия «Фонарь» из Бобруйска с суммой договора 166 683 рубля 4 копейки.

А в начале 2020 года была объявлена закупка по разработке предпроектной документации для этого строительства с ориентировочной ценой в 6 307 рублей 46 копеек. Однако она признана несостоявшейся.

Общественные обсуждения по архитектурно-планировочной концепции объекта «Здание Мемориального музея Героя Советского Союза К. С. Заслонова» прошли в Оршанском райисполкоме в мае минувшего года. Концепцию представлял директор государственного унитарного проектного предприятия «Проектно-строительный центр» Валентин Ткачёв, а автором проекта стал Евгений Ткачев.

Здание музея будет двухэтажным, его отделку выполнят из популярного сейчас в Беларуси керамогранита, а входную группу украсят колоннадой. Каждая четвертая я колона должна имеет усеченный вид, как символ того, что каждый четвертый житель Беларуси погиб в годы Великой Отечественной войны. По задумке автора проекта выставочные залы, по прохождению экспозиции из одного в другой, будут уменьшаться, писала «Аршанская газета».

Напомним, что старое здание музея, которому было 110 лет, сильно повредил ураган, обрушившийся на Витебскую область в 2016 году. После этого в июле того же года музей снесли. Новое здание собираются построить на прежнем месте.