Заявки на вакцинацию против COVID-19 начали принимать в Витебской области

Сяржук Серабро • 20/1/21 15:12 • Здароўе

Прием заявок от желающих привиться от коронавируса начался в Витебской области, об этом сообщают ряд регионов.



Так, желающих получить вакцину против COVID-19 уже ищут в Городокском районе. Как сообщает газета «Гарадоцкі веснік», Городокская центральная районная больница начала прием заявок на безвозмездную вакцинацию российским препаратом «Спутник V». Жители района могут оставить заявки по телефону Заявки по телефону (8-02139) 5-69-60.

В Лиозненском районе пошли еще дальше: там разослали в организации района письма с просьбой составить списки желающих привиться, сделать это нужно оперативно, до 27 января. Таким образом в регионе хотят оценить приблизительную потребность в вакцине, пишет «Сцяг Перамогі».

Любой желающий, однако, может подать заявку на вакцинацию самостоятельно: их принимает заявки Лиозненская центральная районная больница по телефону (8-02138) 5-06-48 и по электронной почте liozrtmo@vitebsk.by. Также лиозненцы могут известить о желании привиться вакциной «Спутник V» поликлинику, а жители сельской местности — свои ФАП и врачебные амбулатории.

В Витебске между тем пока никаких сообщений о сборе заявок на вакцинацию не было. В областном центре пока начали прививать только медиков. Всего в Витебской области собираются в первую очередь привить 3 260 работников системы здравоохранения региона, а затем очередь на вакцинацию против коронавируса дойдет до работников сферы образования, сотрудников учреждений с круглосуточным пребыванием детского и взрослого населения и представителей других профессий, которые контактируют с большим количеством людей, пишут «Витебские вести».

Прививка российской вакциной «Спутник V» двухступенчатая — укол препаратом необходимо повторить через три недели после первой инъекции.