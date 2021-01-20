Завтра в Беларуси опять подорожает горючее. Чем это оправдывают

Зоя Машэка • 20/1/21 18:32 • Эканоміка

О первом в 2021 году подорожании автомобильного топлива объявил концерн «Белнефтехим». С чем это связано?



С 21 января на автозаправках Беларуси будут действовать уже новые цены на бензин и солярку, прайс установлен следующий:

АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 71 копейка;

АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 81 копейка;

АИ-98-К5-Евро – 2 рубля 3 копейки;

ДТ – 1 рубль 81 копейка.

Это подорожание «Белнефтехим» обосновывает значительным ростом стоимости нефти на мировом рынке. В январе текущего года стоимость нефти, закупаемой белорусскими НПЗ, возросла к декабрю на 11 процентов, говорится в сообщении концерна.

Это первое подорожание автомобильного топлива в новом году, до этого цену, которая с весны была заморожена на время избирательной кампании, два раза подымали в октябре минувшего года.