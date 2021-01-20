Такси сбило женщину на Пролетарской улице в Витебске

• 20/1/21 11:37 • Здарэнні

Вечером 19 января автомобиль такси «Яндекс Go» сбил пешехода на 1-й Пролетарской улице в Витебске.
Такси сбило женщину на Пролетарской улице в Витебске. Фото ГАИ

Примерно в 19:00 33-летний водитель «Renault» совершил наезд на 50-летнюю женщину, которая переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома №7 на 1-й Пролетарской улице.

Такси сбило женщину на Пролетарской улице в Витебске. Фото ГАИ

В результате наезда пешеход получила травмы и была госпитализирована, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

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