Такси сбило женщину на Пролетарской улице в Витебске

Іван Дзедушкін • 20/1/21 11:37 • Здарэнні

Вечером 19 января автомобиль такси «Яндекс Go» сбил пешехода на 1-й Пролетарской улице в Витебске.



Примерно в 19:00 33-летний водитель «Renault» совершил наезд на 50-летнюю женщину, которая переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома №7 на 1-й Пролетарской улице.

В результате наезда пешеход получила травмы и была госпитализирована, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.