Состоялись суды над задержанными во время занятий скандинавской ходьбой пятью жительницами Витебска

ННВ • 20/1/21 17:43 • Палітыка

Суды прекратили административные дела по статьи 23.34 КоАП в отношении 5 из 6 женщин, задержанных на старый Новый год в лесу под Витебском во время занятий скандинавской ходьбой.



Утром 13 января в районе железнодорожной станции «Лучеса» в лесу милиция задержала Татьяну Северинец, Людмилу Каминскую, Людмилу Володкевич, Елену Коснову, Тамару Ильину и Раису Кухто. Женщин, которые в лесу упражнялись в скандинавской ходьбе, обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии и составили на них протокол по статье 23ю34 КоАП. Пятеро из задержанных женщин провели ночь в изоляторе.

19 января состоялся суд над Еленой Косновой и Татьяной Северинец. Согласно милицейским протоколам, озвученным в суде, силовикам якобы поступил анонимный звонок, о женщинах, развешивающих бело-красно-белые ленточки в лесу. При этом в суде майор милиции Вадим Склименок заявил, что с 12 по 15 января в райотделе якобы не работала автоматическая система записи звуковых сообщений, поэтому милиция не смогла вызвать в суд звонившего.

В результате судья Вероника Борисова постановила прекратить дело за недоказанностью вины и принесла женщинам официальное извинение, сообщает правозащитный сайт «Віцебская вясна».

На следующий день, 20 января, рассматривалось дело в отношении Людмилы Володкевич, Людмилы Каминской и Раисы Кухто. Здесь снова свидетельствовал майор Склименок, однако его показания не смогли убедить и судью Владимира Царикова в том, что женщины с палками для скандинавской ходьбы устраивали в лесном массиве пикет.

В результате Цариков, также как и Борисова, постановил дело в отношении женщин прекратить за недоказанностью их вины, пишет тот же сайт. Правда, извинений женщинам, проведшим ночь в камере, он приносить не стал.