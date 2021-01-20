СК ищет двух мужчин, которые рассчитывались в магазинах Витебска чужой карточкой
Нашли чужую банковскую карту и делали покупки в магазинах Витебска — возбуждено уголовное дело по «хакерской» статье.
Витебский городской отдел Следственного комитета устанавливает личности двух мужчин, которые 18 января делали покупки в магазинах областного центра использую для их оплаты утерянную законным владельцем платежную банковскую карточку.
По этому факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 212 УК — хищение путем использования компьютерной техники.
Следователи просят жителей Витебска, которым известны личности мужчин, изображенных на фото, позвонить по телефонам: 8 (0212) 46-22-02, 8 (033) 399-80-44 (круглосуточно).
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: