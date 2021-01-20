Отец с двумя маленькими дочками спасся из горящего дома в Миорах

ННВ • 20/1/21 11:20 • Здарэнні

Сегодня утром в Миорах произошел пожар в доме, в котором живут отец и две его маленькие дочери.



40-летний мужчина с 4-летней и 7-летней дочками спали, когда примерно в 5:00 сработал автономный пожарный извещатель. Отец услышал его звук, разбудил девочек, и с ними покинул горящий дом.

Когда на вызов приехали пожарные, внутри здания все было укутано дымом. Они быстро потушили дом и оказалось, что огонь успел повредить только потолок.

По предварительным оценкам пожар мог начаться из-за нарушения правил эксплуатации печей, сообщается МЧС.