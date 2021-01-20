ГАИ никак не прокомментировала крупное ДТП в центре Витебска, из-за которого на полтора часа было частично перекрыто движение

Сяржук Серабро • 20/1/21 23:03 • Здарэнні

Сразу четыре автомобиля столкнулись в центре Витебска вечером 19 января, из-за этой аварии пришлось отключить некоторые светофоры и частично перекрыть движение, но ГАИ молчит об инциденте.



Дорожно-транспортное происшествие на улице Ленина напротив бывшего здания отделения нацбанка произошло около 18:00, в это время сообщение об аварии появилось в популярном городском чате.

Спустя сорок минут в телеграм-канале «Витебск невероятный» было опубликовано видео с места происшествия. Как оказалось, столкнулись четыре транспортных средства: автобус, микроавтобус, автомобиль такси в ливрее сервиса «Яндекс Go» и леговушка.

И микроавтобус, и оба легковых автомобиля, судя по фото, получили значительные повреждения, приходящиеся на переднюю часть кузова.

Судя по тому, что примерно спустя час после аварии к месту ДТП послали спецавтомобиль для разбрасывания песчаной смеси, возможно, столкновение произошло из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия — с утра в Витебске время от времени шел снег, а в этом месте улица имеет достаточно большой подъем.



Столкнувшиеся автомобили практически перекрыли движение по улице Ленина по направлению от центра к площади Победы, поэтому Госавтоинспекции пришлось перевести светофоры на перекрестке у площади Свободы в режим мигания жёлтым светом и регулировать движение вручную. Легковой автотранспорт при этом в сторону площади Победы не пропускали.

Такая ситуация продлилась не менее полутора часов, пока при помощи эвакуаторов с места ДТП не убрали поврежденные автомобили. Тем не менее, ГАИ никаким образом не предупредила водителей областного центра о сложившейся ситуации и вообще обошла это происшествие молчанием.