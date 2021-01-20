Две фирмы маршрутных такси в Витебске не заплатили НДС, теперь КГК ищет, откуда у владельцев появились деньги на покупку микроавтобусов

Ігар Арцюх • 20/1/21 14:17 • Эканоміка

Более 40 000 рублей налогов пришлось заплатить двум фирмам маршрутных такси в Витебске после проверки КГК. Но это еще не все…



Как утверждает КГК, учредители этих двух коммерческих структур (муж и жена) покупали в России микроавтобусы, как физические лица. При ввозе в Беларуси они не уплачивали налог на добавленную стоимость, а затем дарили эти автомобили собственным фирмам.

В итоге по договорам дарения они передали своим организациям 5 микроавтобусов на сумму свыше 230 000 рублей. При этом стоимость безвозмездно полученных автомобилей не включалась в состав внереализационных доходов и таким образом оказалась сокрыта от налогообложения.

Также супруги оформили с подконтрольной им организацией сделку по продаже 2 микроавтобусов, получив 15 000 рублей дохода, однако подоходный налог с этой суммы компания-продавец также не перечислила в бюджет.

По предложению КГК Витебской области работники налоговых органов провели мероприятия камерального контроля, которые подтвердили факты неуплаты налогов. В результате двум компаниям пришлось перечислить в бюджет еще более 40 000 рублей.

КГК отмечает, что до создания маршруточного бизнеса оба супруга работали в бюджетной сфере и получали доходы, которых явно не хватило бы на покупку дорогостоящих автомобилей. Контролеры считают, что расходы семьи бизнесменов превысили их доходы на сотни тысяч рублей. Теперь они выясняют, откуда те взяли деньги.