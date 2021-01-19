Уже каждый 10-й заразился коронавирусом в Верхнедвинском районе, власти обещают всех вакцинировать

Сяржук Серабро • 19/1/21 20:57 • Здароўе

2103 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Верхнедвинском районе, там продолжают болеть 170 человек.



Такая эпидемиологическая ситуация наблюдается в этом регионе по состоянию на 18 января. С учетом того, что в районе насчитывается 20 400 жителей, получается, что заразиться успел каждый 10-й. За последние 13 дней здесь выявили 141 новый случай COVID-19.

С февраля в Верхнедвинском районе собираются начать прививать против коронавируса. Вакцинация будет проводиться российской вакциной «Спутник V», сообщает газета «Дзвінская праўда» в статье под названием «Сделать прививку от COVID-19 смогут все верхнедвинцы».

Первыми в районе, как и в остальной Беларуси, собираются прививать медиков и работников образования, как находящихся в зоне риска. После этого планируется охватить вакцинацией против COVID-19 как можно больший процент населения.

При этом отмечается, что тем, кто уже перенёс COVID-19, сейчас вакцинация не требуется. Им ее можно отложить на более поздний срок. Как мы писали выше, к этой категории в Верхнедвиском районе уже относится свыше 10% населения. В то же время согласно последним данным Минздрава в Беларуси пока заразилось коронавирусом только 2.4% от всего населения.