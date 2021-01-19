Скоро будут судить водителя, сбившего на переходе в Витебске женщину. Он ехал всего 34 км/ч

Іван Дзедушкін • 19/1/21 12:06 • Здарэнні

В суд передали дело водителя, который сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 46-летнюю женщину. От полученных травм она умерла в больнице.



ДТП произошло 12 октября на проспекте Генерала Людникова. 56-летний водитель на легковом автомобиле «Renault Logan» ехал в сторону проспекта Фрунзе. После 23:00 он на нерегулируемом пешеходном переходе, обозначенном дорожными знаками, зацепил пешехода передней правой частью автомобиля.

Как установлено экспертизой, в момент наезд легковушка двигалась со скоростью 33,9 километра в час. Попавшая под авто 46-летняя женщина получила тяжелые травмы. Не смотря на усилия медиков, он умерла в больнице.

Водителю автомобиля предъявлено обвинение части 2 статьи 317 УК. Прокуратура уже изучила материалы дела и передала его для рассмотрения в суд, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.