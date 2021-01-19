Сильно обгорел полочанин, пытавшийся спасти свой горящий дом. Он в реанимации

Зоя Машэка • 19/1/21 12:36 • Здарэнні

Ожоги 50% тела получил 56-летний житель Полоцка, когда пытался спасти свой загоревшийся дом.



Пожар на улице Зыгина в Полоцке произошел 18 января в 21:59. На момент загорания хозяин с семьёй находился дома, они покинули горящее здание, а потом мужчина попытался самостоятельно его потушить.

В результате полочанин получил ожоги 1-2-3 степени 50 % поверхности тела. «Скорая» госпитализировала его в реанимацию.

К приезду пожарных дом полыхал открытым пламенем. В результате пожара в нем были повреждены крыша, стены, имущество, а также закопчены стены и потолок. По предварительной версии пожар мог случиться из-за неосторожного обращение с огнем при курении хозяина дома, сообщается пресс-службой МЧС.