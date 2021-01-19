Маленькая лама появилась в крещенские морозы в Витебском зоопарке

ННВ • 19/1/21 17:03 • Экалогія

Из-за сильных морозов детеныша ламы, недавно появившегося в Витебском зоопарке, переселили в кабинет директора.



О прибавлении в семействе витебских лам сообщил телеканал ОНТ. До этого в зоопарке жили черная самка и белый самец, потомство у них вышло пятнистое.

Из-за морозов детеныша лам пришлось забрать в помещение, пока он обитает в кабиненте директора. У его мамы, похоже, пока не проснулся материнский инстинкт, и согревать маленькую ламу пришлось людям.

Из-за низкой температуры животным необходим усиленный рацион и их кормят чаще. Напомним, что в декабре зоопарк просил о помощи — он нуждался в корме для зверей и средствах для его приобретения.