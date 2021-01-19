Девушка попала в больницу в результате лобового столкновения двух легковушек под Полоцком

Іван Дзедушкін • 19/1/21 17:19 • Здарэнні

19 января два легковых автомобиля столкнулись неподалеку от Полоцка, 28-водительница одной из машин оказалась в больнице.



ДТП произошло на 11 километре дороги «Полоцк-Глубокое» примерно в 11:00. 43-летний мужчина, управлявший «Volkswagen Polo» на закруглении дороги не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль «Toyota», которым управляла 28-летняя жительница Полоцка.

В результате столкновения один из автомобилей вылетел в кювет. Пострадала девушка, сидевшая за рулем «Toyota», ее госпитализировали в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.