Сяржук Серабро • 19/1/21 21:41 • Эканоміка

УВД Витебского облисполкома закупает проездные на городской и пригородный транспорт. Общая сумма закупки превышает 85 600 рублей.



На городской транспорт приобретаются месячные билеты, действующие в автобусе, троллейбусе и трамвае. Всего закупают 123 проездные, за год сумма составит 73 977 рублей 12 копеек.

Еще 6 проездных требуется на пригородные маршруты: до Должи, Коптей, Котово, Яновичей, Суржа и Шлыков. Эти билеты за год обойдутся в 11 625 рублей 12 копеек.

Финансируется эта закупка за счет бюджетных средств — из республиканского бюджета.

Более 85 000 рублей потратит витебская милиция на проездные

УВД Витебского облисполкома закупает проездные на городской и пригородный транспорт. Общая сумма закупки превышает 85 600 рублей.

На городской транспорт приобретаются месячные билеты, действующие в автобусе, троллейбусе и трамвае. Всего закупают 123 проездные, за год сумма составит 73 977 рублей 12 копеек.

Еще 6 проездных требуется на пригородные маршруты: до Должи, Коптей, Котово, Яновичей, Суржа и Шлыков. Эти билеты за год обойдутся в 11 625 рублей 12 копеек.

Финансируется эта закупка за счет бюджетных средств — из республиканского бюджета.

Напомним, что в начале декабря проезд в общественном транспорте в Витебске подорожал на 10 копеек, талончик теперь стоит 70 копеек, а проездной на все виды транспорта — 50 рублей 12 копеек.