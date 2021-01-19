Более 60 бутылок итальянского вина задержали на Крещение витебские таможенники. Дальнобойщик вёз их в Минск

• 19/1/21 12:56 • Эканоміка

В фуре с запчастями, ехавшей из Эстонии в Минск, в канун Крещения таможенники нашли 62 бутылки хорошего итальянского вина.
Более 60 бутылок итальянского вина задержали на Крещение витебские таможенники. Дальнобойщик вёз их в Минск. Фото ГТК

Контрабанду обнаружили при помощи сканограммы, которая показала где спрятано вино — дальнобойщик устроил тайник под спальным местом в кабине. Там таможенники и нашли бутылки в коробках.

Более 60 бутылок итальянского вина задержали на Крещение витебские таможенники. Дальнобойщик вёз их в Минск. Фото ГТК

В результате у водителя изъяли итальянское вино общей стоимостью почти 9000 рублей, которое перемещалось с сокрытием от таможенного контроля. Теперь водителю грозит штраф до 3770 рублей, а вино могут конфисковать в доход государства, сообщает пресс-служба Витебской таможни.

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