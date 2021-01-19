Базу хранящихся на штрафстоянке авто создали в Витебске. Посмотрите на эти «корчи»

Сяржук Серабро • 19/1/21 15:57 • Эканоміка

Несколько сот старых авто хранится на штрафстоянке в Витебске, за некоторые набежали уже астрономические суммы — под 5000 долларов.



Базу этих автомобилей в открытый доступ выложил филиал «Горэлектротранс г. Витебска» ОАО «Витебскоблавтотранс». Согласно их информации на крупнейшей в городе штрафстоянке находится свыше 600 автомобилей и более 100 мотоциклов и мотороллеров.

Теперь каждый автовладелец, забывший о своем авто ил продавший его без надлежащего оформления может узнать, сколько он задолжал предприятию. Может, придется продать и новый автомобиль, чтобы рассчитаться.

Некоторые автомобили, если так еще можно назвать эту груду железа, хранятся на штрафстоянке еще с 2009 года, то есть более 11 лет. Суммы. Начисленные за их хранение поражают воображение, зачастую они превышают 12 000 рублей.