Бактерицидные рециркуляторы для детсадов Лиозно и Добромыслей купили за деньги ООН

Сяржук Серабро • 19/1/21 16:42 • Здароўе

30 бактерицидных рециркуляторов в ближайшие дни поступят в дошкольные учреждения Лиозно и агрогородка Добромысли. Их купили за средства ООН.



Тендер на приобретение 30 комплектов таких рециркуляторов был объявлен Витебской областной организацией Белорусского общества Красного Креста. Их приобрели для партнеров экологической инициативы «Создание практико-ориентированного обучающего экологического центра в агрогородке Добромысли для сохранения уникального «Бабиновичского» заказника».

Закупка производилась в рамках кампании Программы развития ООН в Беларуси по противодействию распространения короновирусной инфекции в ответ на заявку от организации, которая реализует эту экологическую инициативу – то есть местной организации Красного Креста.

Решение было принято Комитетом по управлению проектом «Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне», в рамках которого и реализуется упомянутая экологическая инициатива, сообщила «ННВ» специалист по коммуникации этого проекта Екатерина Михадюк.

Тендер был заершен 6 января, договор на 7560 рублей заключили с минским ЗАО «Галилей». Рециркуляторы будут российского производства. По словам координатора инициативы «Создание практико-ориентированного обучающего экологического центра в агрогородке Добромысли для сохранения уникального «Бабиновичского» заказника» Дмитрия Рачковского эти устройства планируют установить в учебных кабинетах и группах детских садов.