Работников «Нафтана» заставляли самих убирать цеха. «Не всем это понравилось»
Для экономии на «Нафтане» уборку в некоторых цехах возложили на самих работников предприятия, те пошли жаловаться в профсоюз.
Решением руководителей некоторых цехов услуги по уборке помещений стали выполнять сами заводчане — из экономии, пишет «Вестник Нафтана». В результате заводчане обратились в профсоюз.
– Не всем это понравилось, ведь были наняты работники вести технологический процесс. Мы, совместно с руководством структурного подразделения, рассчитали площади, составили докладную записку. И теперь уборку производственных помещений проводят работники «Нафтан-Сервиса». Заводчане больше этим не занимаются. Люди должны чувствовать, что их труд высоко ценится, и им не приходится тратить время на посторонние задачи, — приводит издание слова лидера профсоюзной цеховой ячейки Павла Рутковского.
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1 каментар
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18/студзень/2021 у 18:13
А кто должен за ними убирать?..