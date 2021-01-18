Работников «Нафтана» заставляли самих убирать цеха. «Не всем это понравилось»

ННВ • 18/1/21 18:06 • Эканоміка

Для экономии на «Нафтане» уборку в некоторых цехах возложили на самих работников предприятия, те пошли жаловаться в профсоюз.



Решением руководителей некоторых цехов услуги по уборке помещений стали выполнять сами заводчане — из экономии, пишет «Вестник Нафтана». В результате заводчане обратились в профсоюз.

– Не всем это понравилось, ведь были наняты работники вести технологический процесс. Мы, совместно с руководством структурного подразделения, рассчитали площади, составили докладную записку. И теперь уборку производственных помещений проводят работники «Нафтан-­Сервиса». Заводчане больше этим не занимаются. Люди должны чувствовать, что их труд высоко ценится, и им не приходится тратить время на посторонние задачи, — приводит издание слова лидера профсоюзной цеховой ячейки Павла Рутковского.