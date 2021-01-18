Прорывы водопроводов начались в Орше

ННВ • 18/1/21 12:08 • Здарэнні

В Орше на улице Молокова с разницей в несколько часов в двух местах прорвало водопровод.



Первая авария произошла 17 января в 16:25 в районе дома №6. В результате прорыва трубопровода холодного водоснабжения диаметром 200 миллиметров без водоснабжения оставались 12 многоквартирных жилых домов. Починить трубопровод удалось в 3:30 18 января.

Пока шли восстановительные работы на этом участке, произошел прорыв водопровода уже у дома №20 на той же улице. Повреждение 200-миллиметрового трубопровода произошло 18 января в 0:25, в результате этого без воды остались еще 5 многоквартирных жилых домов.

Проведение ремонтно-восстановительных работ на втором поврежденном участке должно было начаться сегодня в 9:30, сообщается пресс-службой МЧС.